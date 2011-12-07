EuroSkills: татарстанцы завоевали четыре медали для сборной России

«Это действительно большой вклад в общую победу и большая надежда на победу в Казани на чемпионате мира в 2019 году. Каждый из этих ребят долго шел к своей победе - некоторые уже становились призерами на чемпионате мира в Абу-Даби. Некоторые впервые принимали участие в чемпионате международного уровня. И мы очень надеемся, что они создали хороший задел, который позволит будущим поколениям членов национальной сборной поддерживать эту же планку и по-прежнему достигать высот на международных соревнованиях, будь то европейское или мировое первенство», - отметил руководитель проекта WorldSkills Kazan - 2019 Эмиль Губайдуллин. В общей сложности в чемпионате приняли участие 600 конкурсантов из 28 стран. Сборная России состязалась в 41 компетенции, сообщает ИА «Татар-информ». Золотые медали в составе сборной России на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills в Венгрии взяли татарстанцы Альберт Минеев в компетенции «Инженерный дизайн CAD», Павел Фадеев и Андрей Дюбанов в «Мобильной робототехнике». Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram поздравил российских участников соревнований с победой. Россия впервые заняла первое место в медальном зачете чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest - 2018. У нашей сборной девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм. Команда РФ взяла наибольшее число золотых медалей среди 29 стран-участниц. Участники российской команды победили в компетенциях «Визуальный мерчендайзинг», «Графический дизайн», «Мобильная робототехника», «Администрирование отеля», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-разработка», «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. В 2022 году чемпионат будет проходить в Санкт-Петербурге - такое решение единогласно приняли все 28 стран-участниц. «Впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и по качеству медалей, - заявил генеральный директор союза »Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)« Роберт Уразов. - Средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов - это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке».