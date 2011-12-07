С начала года в Татарстане 745 водителей оштрафовали за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. Подавляющее число нарушений были зафиксированы с помощью систем фото-видеофиксации, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.За девять месяцев текущего года в Татарстане на ж/д переездах произошли две аварии, в которых погибли четыре человека и еще один получил различные травмы.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине июля в Буинском районе республики произошла смертельная авария. Водитель «девятки» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и решил проскочить перед идущим поездом. В результате пассажирский поезд буквально раздавил легковушку. Жертвами трагедии стал водитель авто и трое пассажиров.В республиканской Госавтоинспекции напоминают, что ж/д переезды являются объектами повышенной опасности, и при движении через них водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными.Нарушения правил проезда железнодорожных переездов влечет за собой наказание в виде штрафа или лишения пава управления автомобилей на срок от трех до шести месяцев. При повторном правонарушении водитель может остаться без прав на год.