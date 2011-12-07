В Казани обсудили будущее волонтерского движения

Главным модератором встречи стал Минтимер Шаймиев, который, приветствуя собравшихся, не скупился на приятные эпитеты в их адрес. Молодежь Татарстана в целом и волонтеры республики в частности - люди прогрессивные, целеустремленные, ищущие, отметил Государственный Советник.Также Минтимер Шаймиев сделал акцент на том, что в нашей стране волонтерское движение особенно активно стало развиваться в Татарстане. Способствовало этому проведение в Казани Всемирной универсиады - 2013. В то же время новый виток развития получило волонтерство в сфере туризма. Сейчас как само собой разумеющееся воспринимается то, что крупные международные события проходят в сопровождении добровольных помощников любого возраста, готовых прийти на помощь и общаться практически на любом языке мира. Татарстанские волонтеры, по словам Минтимера Шаймиева, отличаются открытостью, доброжелательностью и профессионализмом. Добровольные помощники могут рассказать гостям республики о самых интересных достопримечательностях, подсказать те или иные туристические маршруты. Волонтеры стали неотъемлемой частью туристической отрасли Татарстана.Государственный Советник РТ не оставил без внимания отличную работу татарстанских волонтеров во время чемпионата мира по футболу - 2018. Было сложно, ведь приехали сотни тысяч гостей из разных уголков мира, в основном впервые посещающие Казань. Многие болельщики хотели не только поболеть за любимую команду, но и познакомиться со столицей Татарстана. Волонтеры прекрасно справились со своей задачей.Минтимер Шаймиев дал отличную оценку проекту «Гостеприимная Казань». Три туристические жемчужины - Болгар, Свияжск и Казань - вот уже который год стабильно привлекают в Татарстан гостей со всех концов земли. Туристический поток в республику увеличивается ежегодно. В 2017 году РТ посетили 3 млн туристов, из них каждый третий побывал в Болгаре и Свияжске.Вместе с тем совершенству нет предела. Елабужские волонтеры презентовали новое направление своей работы - студенческие туристские трудовые отряды. Минтимер Шаймиев, положительно оценив идею, отметил, что необходимо постоянно самообразовываться, изучать иностранные языки, накапливать знания, которые обязательно пригодятся в туристическом волонтерском движении.Генеральный директор АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ» Юлия Баширова предложила волонтерам на территориях музеев-заповедников, где расположены охраняемые ЮНЕСКО памятники, анкетировать туристов и тем самым создавать портрет наших гостей, обозначая их интересы и предпочтения. Новация заработает уже в будущем году и поможет в работе над новыми туристическими маршрутами.