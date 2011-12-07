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За право получения субсидий из бюджета РТ посоревнуются 192 некоммерческие организации

В Кабмине Татарстана одобрили конкурсные заявки НКО Татарстана, реализующих социально значимые проекты.
В Татарстане для участия в конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета республики некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, допустили 192 заявки, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.Заседание конкурсной комиссии прошло в Кабинете министров РТ. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана — председатель конкурсной комиссии Лейла Фазлеева, заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин и члены конкурсной комиссии.Всего для участия в конкурсе по получению субсидий из бюджета Республики Татарстан было подано и зарегистрировано 199 заявок НКО из 35 муниципальных образований.
КВ
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