За право получения субсидий из бюджета РТ посоревнуются 192 некоммерческие организации

В Татарстане для участия в конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета республики некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, допустили 192 заявки, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.Заседание конкурсной комиссии прошло в Кабинете министров РТ. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана — председатель конкурсной комиссии Лейла Фазлеева, заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин и члены конкурсной комиссии.Всего для участия в конкурсе по получению субсидий из бюджета Республики Татарстан было подано и зарегистрировано 199 заявок НКО из 35 муниципальных образований.