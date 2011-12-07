Жители РТ помогут социальным министерствам расставить приоритеты

Как рассказал корреспонденту «КВ» заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков, жители могут определить наиболее важные направления деятельности минздрава, минкульта, минобрнауки и министерства труда и социальной защиты республики. - Первый этап предполагает сбор предложений по приоритетным сферам работы каждого из четырех социальных министерств. Он продлится до середины октября. На главной странице сайта каждого министерства в разделе «Деятельность» появился пункт «Публичное формирование целей и задач». Здесь татарстанцы смогут узнать о ходе реализации проекта, - сообщил он. Тимур Халиков отметил, что сформированные цели и задачи не будут «бюрократическими цифрами, которыми обычно отчитываются министерства». - Это должны быть показатели, которые понятны жителям, то есть информация, позволяющая населению узнать, какие улучшения произойдут в той или иной сфере. Важный аспект - в нынешних условиях, когда информационные технологии проникли в нашу жизнь, органы госвласти должны более оперативно успевать реагировать на проблемы, потребности, новые идеи. Благодаря этому проекту органы госвласти будут быстрее выстраивать диалог с обществом, - подчеркнул он.Он также добавил, что для формирования публичных задач были утверждены эксперты от каждого министерства. Совместно они будут готовить расширенный перечень - порядка 30 - 40 приоритетных задач. Затем из этих задач будут выбраны ключевые, за которые уже смогут отдать голос жители республики. Голосование будет проходить на втором этапе. В течение месяца на сервисе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ татарстанцы смогут выбрать из перечня цели и задачи, которые считают наиболее приоритетными, а также предложить свои варианты. Игорь Бикеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ, президент региональной общественной организации РТ «Гражданское общество», эксперт Министерства образования и науки РТ, добавил, что выбранные задачи будут реализованы в течение 2019 года. - На третьем этапе по итогам опроса будет отобрана половина предложений по целям и задачам, которые набрали большинство голосов. И уже из них на итоговых заседаниях общественных советов будут определены от пяти до семи приоритетов работы министерств на следующий 2019 год, - сказал он. Но на этом реализация пилотного проекта не закончится. Игорь Бикеев рассказал, что у жителей республики будет возможность осуществлять контроль за процессом реализации поставленных целей. - Все задачи будут максимально востребованными для населения. Я как эксперт могу высказать некоторые предположения по формированию будущих целей и задач. Например, в сфере минобрнауки это охват дополнительным образованием детей: создание новых кружков, творческих школ, - отметил Игорь Бикеев.