Число сотрудников на «удаленке» выросло вдвое

Более того – и в числе предлагаемых вакансий около 28% из них предполагают удаленную занятость, сообщает кадровое агентство ProPersonnel. С начала года доля таких вакансий увеличилась в два раза.

Меньше всего «удаленщиков» - в сферах экономики, связанных с производством: строительство и транспорт не может обойтись без присутствия работающих на местах.

Наиболее востребованными оказались такие дистанционные специалисты, как менеджеры по продажам, ИТ-специалисты, разработчики дизайна и рекламы, специалисты по контекстной рекламе и соцсетям.

По прогнозам агентства, рост числа «удаленных» сотрудников в России продолжится. В среднем доля таких специалистов в вакансиях вырастет до 60% к следующему году. По-прежнему востребованы будут опытные менеджеры по продажам, причем в любой сфере деятельности, а особенно в недвижимости. Потребуются и digital-специалисты, которые нужны для стимулирования продаж, а также директора по строительству, архитекторы и проектировщики, аналитики, финансисты по недвижимости.