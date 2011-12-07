Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Число сотрудников на «удаленке» выросло вдвое

Ограничения, связанные с инфекцией коронавируса подвигло многие российские компании к переводу своих сотрудников на дистанционный формат работы.

Более того – и в числе предлагаемых вакансий около 28% из них предполагают удаленную занятость, сообщает кадровое агентство ProPersonnel. С начала года доля таких вакансий увеличилась в два раза. 

Меньше всего «удаленщиков» - в сферах экономики, связанных с производством: строительство и транспорт не может обойтись без присутствия работающих на местах.

Наиболее востребованными оказались такие дистанционные специалисты, как менеджеры по продажам, ИТ-специалисты, разработчики дизайна и рекламы, специалисты по контекстной рекламе и соцсетям.

По прогнозам агентства, рост числа «удаленных» сотрудников в России продолжится. В среднем доля таких специалистов в вакансиях вырастет до 60% к следующему году. По-прежнему востребованы будут опытные менеджеры по продажам, причем в любой сфере деятельности, а особенно в недвижимости. Потребуются и digital-специалисты, которые нужны для стимулирования продаж, а также директора по строительству, архитекторы и проектировщики, аналитики, финансисты по недвижимости. 

КВ
Лента новостей