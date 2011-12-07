Казанцы окунулись в атмосферу традиций Северного Кавказа

В роли организаторов события выступили Минэкономразвития РФ совместно с информационным агентством ТАСС. С приветственным словом перед началом праздничного концерта выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

- Наша республика многонациональная, - подчеркнула Лейла Фазлеева. - 173 национальности проживают на ее территории. Мы гордимся своей республикой, своей страной. Хочу поблагодарить все коллективы за участие в концерте, за ваше трепетное отношение к искусству. Ваши костюмы несут сакральный смысл - память о предках, которые бережно относились к искусству слова, создания национального узора. Хочу поблагодарить всех за сохранение культуры.

- Сегодняшний концерт - пример уникального народного искусства, - отметил Андрей Соколов. - Люди сохранили традиции своих народов. Хотел бы поблагодарить Президента РТ Рустама Минниханова, правительство республики за огромную помощь в организации этого мероприятия.

В большом гала-концерте приняли участие известные артисты и творческие коллективы Северного Кавказа, порадовавшие казанцев разнообразными вокальными, музыкальными и хореографическими номерами. В общей сложности на сцену вышли свыше 100 артистов, включая мужскую хоровую капеллу «ИЛЛИ», Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан» и Театр фольклорного танца «Артхурон». К гостям с Кавказа присоединились со своими выступлениями и татарстанские артисты.

Помимо концертной программы зрителей порадовали разнообразные ярмарки. К примеру, на одной из площадок можно было не только попробовать национальные кавказские блюда, но и научиться их готовить. В игровой зоне маленькие гости фестиваля познакомились с традиционными играми народов Кавказа. А на ремесленной площадке можно было узнать секреты гончарного дела и ковки по металлу.