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Минниханов прокатился на газомоторном теплоходе по Казанке

Татарстан планирует выпустить минимум 20 судов газомоторного теплохода «Чайка-СПГ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на газомоторном теплоходе «Чайка-СПГ» по Казанке, сообщили в пресс-службе главы республики.

Мероприятие прошло в сопровождении разработчиков проекта.

В ведомстве уточнили, что сертифицированные испытания теплохода завершились еще в августе. Предполагается, что «Чайка» будет использоваться для экскурсий и прогулок по внутренним водным путям РФ. Вместительность транспортного средства — 176 человек.

Татарстан планирует выпустить как минимум 20 газомоторных теплоходов «Чайка-СПГ».

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