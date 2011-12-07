Минниханов прокатился на газомоторном теплоходе по Казанке

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на газомоторном теплоходе «Чайка-СПГ» по Казанке, сообщили в пресс-службе главы республики.

Мероприятие прошло в сопровождении разработчиков проекта.

В ведомстве уточнили, что сертифицированные испытания теплохода завершились еще в августе. Предполагается, что «Чайка» будет использоваться для экскурсий и прогулок по внутренним водным путям РФ. Вместительность транспортного средства — 176 человек.

Татарстан планирует выпустить как минимум 20 газомоторных теплоходов «Чайка-СПГ».