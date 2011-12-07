Роботизированный молочный комплекс «Шинар» заработал в Сабинском районе

Новый высокотехнологичный комплекс расположен возле деревни Чулпыч и рассчитан на 2,4 тыс. дойных коров.

Строительство этого коровника современного образца проходило в два этапа. Согласно проекту, первым делом строители возвели коровник на 548 скотомест, телятник на 262 места и здание для молодняка, рассчитанного на 370 мест.

В ходе второго этапа работ на этом комплексе построили молочный блок, здание для раздоя и сухостойных коров на 428 места, площадка для хранения кормов — сена и соломы, а также склад комбикормов. Для обеспечения жизнедеятельности животноводческого комплекса сделали водозаборную скважину и построили водонапорную башню.

Отличительная особенность новейшего татарстанского молочного комплекса: процесс доения коров здесь полностью автоматизирован. Вместо привычных доярок сабинские буренушки отдают свое молоко двадцати доильным роботам. Подача корма и воды также происходит автоматически, уборка навоза также производится специальным автоматом. А микроклимат домашним животным создают система вентиляции воздуха и датчики температуры.