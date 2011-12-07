Самые полезные лекарственные растения Татарстана растут в Апастовском, Тетюшском и Зеленодольском районах

В ходе исследований казанские ученые определили, что одни и те же лекарственные растения сильно различаются по своему фитохимическому составу в зависимости от места их произрастания. Оказалось, что эти различия образуются из-за того, что растения, как и люди, тоже испытывают стресс! Причем, как и у людей, у растений он может быть вызван также самыми различными причинами: это и недостаток влаги, света, тепла, питательных веществ. Однако, как ни странно покажется на первый взгляд, во время стресса растения больше вырабатывают веществ, имеющих лечебные свойства!

Учитывая это, ученые КФУ рекомендуют собирать лекарственные растения в Апастовском, Тетюшском и Зеленодольском районах. В Лаишевском районе содержание вторичных метаболитов в растениях достаточное высокое, но витаминов маловато.

Сейчас биологи КФУ работают над созданием «Атласа лекарственных растений Республики Татарстан». Он как раз и будет содержать информацию о том, как меняются лечебные свойства растений в зависимости от мест их произрастания.