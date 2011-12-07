В Декаду пожилых в Казани пройдет Спартакиада пенсионеров

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Завтра, 3 октября, в казанском спортивно-оздоровительном комплексе «Триумф» пройдет X республиканская Спартакиада пенсионеров «Третий возраст». Соревнования казанцев третьего возраста посвящены 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.
В программе состязаний — соревнования по плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе и дартсу. Вне зачета пройдет любимейшее физкультурное занятие казанских пенсионеров — скандинавская ходьба с палками, а также гимнастика.
Победителей ждут призы.