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В Декаду пожилых в Казани пройдет Спартакиада пенсионеров

Завтра, 3 октября, в казанском спортивно-оздоровительном комплексе «Триумф» пройдет X республиканская Спартакиада пенсионеров «Третий возраст». Соревнования казанцев третьего возраста посвящены 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан. 

В программе состязаний — соревнования по плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе и дартсу. Вне зачета пройдет любимейшее физкультурное занятие казанских пенсионеров — скандинавская ходьба с палками, а также гимнастика. 

Победителей ждут призы.

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