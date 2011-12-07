В Казани прошла тренировка по гражданской обороне, в ходе которой участники отработали действия на случай возникновения ЧС, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«В ходе тренировки на базе бани № 9 АО „Комбытсервис“ был развернут пункт санитарной обработки, на базе АО „Казэнерго“ отработали сценарий при прорыве магистрального трубопровода, на базе сетевой компании „Казанские электрические сети“ проверили готовность защитных сооружений гражданской обороны, а в гостинице „Отель-Транзит“ — готовность стационарного пункта обогрева», — уточнили в ведомстве.

Кром того, в Департаменте продовольствия и соцпитания развернули передвижной пункт питания, а на базе «Восток-сервис» — пункт вещевого снабжения. В МУП «ПАТП-2» была открыта станция специальной обработки транспорта, а на базе ПАО «Казанькомпрессормаш» — пост радиационного и химического наблюдения. Также эвакуационный пункт и пункт выдачи средств индивидуальной защиты были развернуты в Госинстетуте прикладной оптики и в УК «Заречье», соответственно.

Специалисты Управления гражданской защиты отметили профессионализм, компетентность и грамотность участников тренировки.

В мероприятии участвовали более 10 тыс. человек и 600 ед. техники.