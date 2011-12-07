В Казани завершился судебный процесс по делу гибели рабочих, упавших со строительной люльки

В Казани завершился судебный процесс по делу гибели рабочих в марте прошлого года. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Трагедия произошла 5 марта на территории строящегося ЖК «АртСити». Тогда с седьмого этажа сорвалась строительная люлька, в которой находилось 5 человек. Только двое из них остались в живых.

Позже выяснилось о большом количестве нарушений. Причем у главы фирмы «Казанский Фасад» 40-летней Альфиры Аюповой и у руководителя строительных работ 39-летнего Дмитрия Левакова не было профобразования по промышленной безопасности. Монтажники, к слову, разрешающих им работать на высоте удостоверений тоже не имели.

В процессе разбирательств родственники погибших запросили в качестве компенсации за моральный ущерб по 2 млн рублей с каждого из обвиняемых. Аюпова условия выполнила, а вот Леваков передать деньги не смог. По его словам, он раскаивается в произошедшим, но сумма для него неподъемна.

После Советский суд Казани приговорил обвиняемых к трем годам лишения свободы условно. Левакова обязали выплатить по 500 тысяч рублей семьям погибших рабочих.