Эксперты из РТ: В парламенте РФ появилась новая партия

Один из основных итогов прошедших выборов в Госдуму— появление новой партии в парламенте страны. Об этом сообщили члены Экспертного клуба из Татарстана.

Впервые за 22 года в Госдуму попало больше четырех партий. «Это один из важнейших итогов избирательной компании», — отметил кандидат политических наук Виктор Сидоров. Прогнозы экспертов оправдались и большинство голосов по итогу выборов получила партия «Единая Россия», усилив свои позиции. Новым участником Госдумы оказалась правоцентристская партия «Новые люди».

Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева обозначила, что впервые за пять лет избирательная система России претерпела изменения, подчеркнув, что «в Госдуме появились новые игроки, чье мнение теперь придется учитывать».