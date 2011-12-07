«По 40 тысяч в день»: Власти РТ обеспокоены низкими темпами вакцинации

В Татарстане наблюдается крайне низкие темпы вакцинации населения от коронавируса, хотя потенциально можно привить большее количество людей. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Темпы вакцинации крайне низкие, в последний день привиты 1 340 человек, хотя по потенциальной возможности можно говорить о 40 тысячах в день» — отметил Песошин.

В Татарстане за последнюю неделю прирост заболеваемости ковидом составил 2%. Ситуация сложная, выделяются дополнительные койки в госпиталях и вводятся ограничения.

На сегодняшний день в республике привились от COVID-19 более 1 млн жителей. Это 44% от плана привычной компании, заявил Премьер-министр.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Татарстане количество заболевших коронавирусом за сутки выросло до 67 случаев.