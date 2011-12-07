При выборе дорог для ремонта учтут обращения жителе

Предполагается, что на ремонт региональных дорог в республике поступит федеральное финансирование в объеме 490 млн рублей, на Казанскую агломерацию - 1 млрд рублей, Набережночелнинскую - 680 млн рублей, Нижнекамскую - 432 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».«Софинансирование по проекту «Безопасные и качественные дороги» идет 50 на 50. Но по Нижнекамской агломерации - 90 к 10. То есть к 432 миллионам рублей республика должна будет добавить 10 процентов своих средств», - отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин. По его словам, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан Минтрансом РФ во исполнение указа Президента РФ. Он распространяется на всю сеть автомобильных дорог регионального значения и включает в себя приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в городских агломерациях.«Поставлена задача - привести в нормативное состояние 50 процентов региональных дорог к 2024 году. Для Татарстана пока этот показатель зафиксирован в 52,2 процента. Это по национальному проекту. При этом в агломерациях сохраняется работа по достижению к 2025 году установленных показателей. То есть доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85 процентов, снижение мест концентрации ДТП - на 50 процентов к уровню 2017 года. Приоритетный проект станет частью национального проекта, при этом сохраняя условия софинансирования», - сообщил Артем Чукин.Он также добавил, что по национальному проекту необходимо будет дополнительно ремонтировать около 130 км региональных дорог в год, чтобы к концу 2024 года прийти к показателю 52,2%. Республика начнет реализацию проекта в следующем году с показателя 46,3%.«Выбор объектов, включаемых в программу национального проекта, проводится на основании технического состояния дорог, с учетом обращений жителей агломераций в «Народный контроль», «Карты убитых дорог» Общероссийского народного фронта. Формирование проектов по агломерациям каждый год проходит через процедуру общественного обсуждения», - подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.От Татарстана в проекте «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года участвуют Казанская и Набережночелнинская агломерации. В состав агломераций входит как сам город, так и прилегающие к нему районы. В проект включены магистральные улицы городов, федеральные и так называемые вылетные региональные дороги, проходящие по территории агломерации. Общая протяженность дорог, участвующих в программе по Казанской агломерации, - 1674,8 км, по Набережночелнинской - 697,9 км.