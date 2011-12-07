В Казани наградили самых результативных почтальонов РТ

Конкурсанты соревновались в увеличении прироста подписки на районные и городские газеты, а также журналы АО «Татмедиа» по сравнению с прошлым годом.В итоге, лучшим сельским почтальоном стала Ландыш Нуриева из Муслюмовского района, лучшим почтальоном малого города - Айгюль Кобычкина из Азнакоево, лучшим городским почтальоном - Венера Хусаинова из Бугульмы. Лучшим почтовым отделением было названо «Караталга» Камско-Устьинского района, а лучшую подписку на журналы показало отделение «Средняя Серда» Арского района. Победители, помимо дипломов, получили денежные призы: по 15 тысяч рублей для почтальонов, по 30 тысяч - для почтовых отделений.- Совместный конкурс мы проводим уже 10 лет, - прокомментировал событие генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, вручавший призы. - В будущем году мы планируем расширить количество победителей - в каждой номинации будет вручено по пять призов вместо одного. Работа почтальона, особенно на селе - одна из самых трудных. И в дождь, и в стужу они несут печатное слово населению. Почтальон - это, пожалуй, главный коммуникатор в сельской местности. Татарстан является самым читающим регионом России, это подтверждает статистика. Печатные СМИ в районах остаются одним из наиболее актуальных источников информации, как бы их не хоронили сторонники электронных СМИ.