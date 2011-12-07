В Казани пройдет эстафета огня красноярской Универсиады

Общая протяженность маршрута в Казани - 2500 метров. Эстафета огня стартует в 10.30 у Дворца земледельцев и пройдет мимо знаковых объектов столицы Татарстана: Воскресенской башни, башни Сююмбике, Благовещенского собора, мечети Кул Шариф, Музея естественной истории Татарстана, Национального музея РТ, Национальной библиотеки РТ. Завершится маршрут в 11.50 около главного корпуса КФУ, где пройдет финальный праздник с зажжением городской чаши огня, сообщается на сайте мэрии Казани.В центре Казани по маршруту эстафеты огня 10 ноября будет ограничено движение транспорта.Так, с 10.00 до 13.00 для транспорта будет закрыт проезд по автомобильным дорогам на следующих участках: ул. Федосеевская (от дома №36 до ул. Батурина), парковка у Дворца земледельцев, ул. Батурина (от Кремлевской набережной до ул. Большая Красная), проезд от ул. Батурина до пр. Шейнкмана, пр. Шейнкмана, ул. Кремлевская (от площади 1-го Мая до ул. Профессора Нужина), ул. Чернышевского (от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского), ул. Мусы Джалиля (от ул. Рахматуллина до ул. Дзержинского), ул. Кави Наджми (от ул. Рахматуллина до ул. Дзержинского), ул. Астрономическая (от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского), ул. Лобачевского (от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской), ул. Университетская (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской), ул. Профессора Нужина (от дома №1 до ул. Кремлевской).Огонь студенческих игр XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года зажгли 20 сентября в Турине (Италия), откуда и стартовала эстафета. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). В России эстафету огня уже приняли в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Грозном. Следующий после Казани этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019 пройдет 17 ноября в Екатеринбурге. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты огня 30 крупных городов страны. Последней точкой 1 марта 2019 года станет Красноярск.