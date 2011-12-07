В столице РТ появится памятник Петру и Февронии

Поручение о создании и установке в Казани памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии было дано по итогам встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями Русского национально-культурного объединения РТ 6 июня 2015 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.На объявленный конкурс поступило 22 работы от 11 участников. Победителем стал скульптор Петр Добаев (Москва). Местом установки по согласованию заинтересованных сторон (Русское национально-культурное объединение РТ, Татарстанская митрополия РПЦ, управление архитектуры и градостроительства ИК МО г. Казани) была выбрана территория на ул. Чистопольской рядом с храмом в честь священномученика Кирилла Казанского. Памятник установлен, завершены работы по благоустройству прилегающей территории. Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII - XIII веков и явивших особую преданность друг другу. Они почитались на Руси как покровители супружеской жизни. Сведения о них происходят из «Повести о Петре и Февронии Муромских» - образца древнерусской литературы XVI века.