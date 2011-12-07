Журналист «Казанских ведомостей» награжден за победу в конкурсе

Корреспондент газеты «Казанские ведомости» Раиля Мутыгуллина награждена дипломом I степени за победу в первом этапе Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФСПП России в средствах массовой информации в 2018 году. Работа нашего журналиста отмечена в номинации «Лучший материал в печатном издании». Этап конкурса проводился Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.