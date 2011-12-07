Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова удивила своих подписчиков в социальных сетях.

В своем официальном Instagram-аккаунте юная фигуристка поделилась «историей», где она запечатлена за готовкой какого-то блюда у себя на кухне. Правда готовила девушка лишь в одной рубашке, что придало фото особой пикантности.

К слову, также на страничке у Загитовой появился раздел с названием «Алина кулинар». Возможно спортсменка еще продемонстрирует свои навыки не только на льду.