Экс-прокурора Челнов назначили советником гендиректора КАМАЗа

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев рассказал о назначении нового советника генерального директора завода Сергея Когогина.

Им оказался бывший прокурор автограда Александр Евграфов. К своим обязанностям он приступил сегодня.

Ранее Евграфов возглавлял прокуратуры Чистополя, Октябрьского и Нурлатского районов РТ. С 2006-го по 2008-й работал зампрокурора Архангельской области. После занимал пост два пятилетних срока в Челнах. А в 2018-м был назначен на должность первого зампрокурора Чувашии.