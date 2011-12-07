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Экс-прокурора Челнов назначили советником гендиректора КАМАЗа

Александр Евграфов вступил в должность сегодня.

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев рассказал о назначении нового советника генерального директора завода Сергея Когогина.

Им оказался бывший прокурор автограда Александр Евграфов. К своим обязанностям он приступил сегодня.

Ранее Евграфов возглавлял прокуратуры Чистополя, Октябрьского и Нурлатского районов РТ. С 2006-го по 2008-й работал зампрокурора Архангельской области. После занимал пост два пятилетних срока в Челнах. А в 2018-м был назначен на должность первого зампрокурора Чувашии. 

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