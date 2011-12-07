Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Наиль Магдеев: Сегодня не до песен, не до плясок

Празднование Нового года пока тоже под угрозой.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о продлении запрета на массовые мероприятия в городе. Власти решили следовать рекомендациям местного Роспотребнадзора, сообщают «Челнинские известия».

По словам Магдеева, «сегодня не до песен, не до плясок», поэтому никакие массовые мероприятия проводиться однозначно не будут. Обращаясь к руководителям городских предприятий и организаций, мэр спросил: «Да что праздновать-то?». А после подчеркнул, что все концерты и соревнования подождут до лучших времен. Пока же, по его мнению, нужно беречь людей и детей.

Говоря о предстоящих новогодних праздниках, Магдеев пояснил, что планирует работать так, «как диктует время». 

КВ
Лента новостей