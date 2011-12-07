Наиль Магдеев: Сегодня не до песен, не до плясок

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о продлении запрета на массовые мероприятия в городе. Власти решили следовать рекомендациям местного Роспотребнадзора, сообщают «Челнинские известия».

По словам Магдеева, «сегодня не до песен, не до плясок», поэтому никакие массовые мероприятия проводиться однозначно не будут. Обращаясь к руководителям городских предприятий и организаций, мэр спросил: «Да что праздновать-то?». А после подчеркнул, что все концерты и соревнования подождут до лучших времен. Пока же, по его мнению, нужно беречь людей и детей.

Говоря о предстоящих новогодних праздниках, Магдеев пояснил, что планирует работать так, «как диктует время».