Сергея Иванов об «Императорском маршруте»: Это мощная идея

Для путешественников и любителей истории создали «Императорский маршрут» по местам пребывания царской семьи в Татарстане. Оценить его смогут уже в следующем году, пишет ИА «Татар-информ».

По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, наличие такого маршрута даст путешествующим возможность еще раз приехать и посмотреть на республику в ином свете. Турпоток планируют организовать уже в 2021 году. По его мнению, это «мощная идея, чтобы туристы знакомились с тем наследием, которое дом Романовых оставил нашей стране».

Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова добавила, что на данный момент главной задачей является наполнить это направление «глубоким историческим содержанием, которое полностью соответствуют исторической правде».