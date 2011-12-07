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В Челнах на берегу Камы построят парк «Прибрежный»

Команда архитекторов уже начала обсуждение концепции парка.

В Набережных Челнах на берегу Камы построят парк «Прибрежный. В соцсетях уже открыто обсуждение концепции парка.

«Мы разрабатываем архитектурный проект территории, ищем новые функции и смыслы для парка. И на этом этапе нам важно узнать ваше мнение, чтобы создать комфортное общественное пространство, которое действительно будет приносить пользу и радость челнинцам», — сказано в сообщении.

Пользователи соцсетей могут предложить свои идеи по благоустройству парка через гугл-форму или в комментариях. Таким же образом можно рассказать историю, связанную с парком. 

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