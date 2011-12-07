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В Казани за октябрь 25,7 тыс. пассажиров общественного транспорта нарушили масочный режим

Масочный режим также нарушили более 100 кондукторов.

В общественном транспорте Казани за октябрь выявлено 25,7 тыс. нарушителей масочного режима, сообщается на официальном портале мэрии столицы РТ.

«Выявлено 25 тыс. 693 пассажира без масок. Большинство из них — 25 тыс. 100 пассажиров — надели маски при выявлении нарушения. Остальным пассажирам отказано в оказании транспортной услуги, так как у них масок не оказалось с собой», — уточнил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Также выявлено 104 кондуктора без маски — 28 человек лишили премии, 55 — получили выговор, 21 — сделаны замечания.

Шакиров также отметил, что с октября контроль масочного режима перестроен в межведомственный формат: теперь за ношением масок следят не только сотрудники исполкома, но и сотрудники минэкологии РТ, минлесхоза РТ, миндортранса РТ, Госстройнадзора РТ, Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, Госалкогольинспекции РТ.

Так, за октябрь проверено 8315 предприятий, на которых выявлено более 27,4 тыс. нарушений.

КВ
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