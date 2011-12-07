В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией были госпитализированы 67-ми и 72-х летние жители республики. Пациент страдал сердечной недостаточностью. У женщины же выявили ряд хронических заболеваний. Оба пациента скончались. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего на 2 ноября в республике зарегистрировали 112 случаев смерти от COVID-19.