Владельцев более 70 заведений Казани наказали за предоставление услуг по курению кальяна

Замначальника Управления МВД России по столице РТ Валерий Саматошенков рассказал о нарушениях городских общепитов.

На деловом понедельнике в мэрии он доложил, что всего на данный момент в Казани зафиксировано более 70 ресторанов, баров и кафе, которые несмотря на запрет предоставляют услуги по курению кальяна. Среди них 10 случаев рецидива.

В связи с этим на владельцев заведений составили административные протоколы. Саматошенков добавил, что дабы не допустить нарушений постановлений Правительства РФ и Кабмина РТ, рейды будут проводятся на постоянной основе.