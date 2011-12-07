За текущий год в столице Татарстана благоустроили 11 общественных пространств

Заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова доложила о работе, проделанной в 2020 году.

В ходе делового понедельника она рассказала, что всего в городе за текущий год общей площадью 20,8 га благоустроили 11 общественных пространств. Среди них площадь перед ДК Железнодорожников, экстрим-парк «Урам», вторая очередь набережной озера Кабан, а также парк у ДК Саид-Галиева. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделили более 1 млрд и 7 млн рублей.

В будущем архитекторы планируют взяться за проект по благоустройству Парка Победы. Об этом заговорил и мэр города Ильсур Метшин. Он отметил, что в этом году особенно показательно был поставлен вопрос наличия парков и скверов в пешей доступности. Мэр поделился, что надеется на то, что бюджет позволит и дальше развивать общественные пространства.