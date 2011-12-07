В четверг, 29 ноября, в Кремле было подписано соглашение о сотрудничестве между РТ и Астраханской областью, передает пресс-служба Президента РТ. Документ охватывает следующие сферы сотрудничества: торгово-экономическую, научно-техническую и социально-культурную. Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и ВРИО губернатора Астраханской области Сергей Морозов. В дальнейшем будет составлен План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.