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Подписано соглашение о сотрудничестве между РТ и Астраханской областью

Церемония прошла 29 ноября.
В четверг, 29 ноября, в Кремле было подписано соглашение о сотрудничестве между РТ и Астраханской областью, передает пресс-служба Президента РТ. Документ охватывает следующие сферы сотрудничества: торгово-экономическую, научно-техническую и социально-культурную. Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и ВРИО губернатора Астраханской области Сергей Морозов. В дальнейшем будет составлен План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.
КВ
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