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Скончался Рустам Закуанов

Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 61 года ушел из жизни поэт, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустам Газизянович Закуанов.
В этом году за вклад в сохранение культурного наследия он вместе с директором ПАО «Таттелеком» Лутфуллой Шафигуллиным был удостоен премии имени Габдуллы Тукая, сообщает ИА «Татар-информ». Из-за болезни поэт не смог принять награду сам.Прощание с Рустамом Закуановым состоится завтра, 3 декабря, c 8.00 до 9.30 по адресу ул. Ершова, 62г. Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубокие соболезнования родным и близким поэта.
КВ
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