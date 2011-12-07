Скончался Рустам Закуанов

В этом году за вклад в сохранение культурного наследия он вместе с директором ПАО «Таттелеком» Лутфуллой Шафигуллиным был удостоен премии имени Габдуллы Тукая, сообщает ИА «Татар-информ». Из-за болезни поэт не смог принять награду сам.Прощание с Рустамом Закуановым состоится завтра, 3 декабря, c 8.00 до 9.30 по адресу ул. Ершова, 62г. Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубокие соболезнования родным и близким поэта.