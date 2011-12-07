Судебные приставы заставили челнинского должника продолжить путь пешком

В Набережных Челнах в четверг прошел рейд судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Было остановлено 20 должников, среди которых мужчина с долгом более 870 тыс. рублей. Гражданин задолжал кредитной организации. Судебные приставы арестовали и изъяли «Ладу» «двенадцатой» модели. У мужчины есть 10 дней на погашение задолженности, в противном случае транспорт будет реализован.