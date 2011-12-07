В КФУ открыли памятник великому студенту

Как известно, в связи со 190-летним юбилеем великого писателя 2018 год был объявлен Годом Льва Толстого в Казани. А открытие бюста состоялось в рамках церемонии закрытия Года Толстого. С торжественной речью выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он отметил особую связь писателя с Казанью и университетом. Напомнив, что Толстой проучился год на отделении восточной словесности и два года на юридическом факультете Императорского Казанского университета, после чего оставил учебу. Но писатель посещал Казань еще трижды: в 1851 году проездом на Кавказ, 1862 и 1876 годах. Автор бронзового бюста – Михаил Сердюков, руководитель Всероссийского проекта «Аллея российской славы», в рамках которого было изготовлено и подарено более 150 бюстов и скульптур. Среди почетных гостей мероприятия также были советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Ильич Толстой, директор «Музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Александровна Толстая, министр культуры РТ Ирада Аюпова, а также ведущие деятели культуры и ученые – исследователи творчества писателя из России и зарубежных стран. После открытия памятника всем желающим было предложено возложить к пьедесталу цветы, после чего в императорском зале КФУ состоялась церемония закрытия Года Льва Толстого в КФУ и РТ.