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В музее Боратынского звучали музыкальные стихи Блока

Здесь состоялся вокально-поэтический вечер, посвященный дню рождения поэта Александра Блока «Рожденные в года глухие».
Ведущий программы, сотрудник музея Алексей Гомазков, вначале коснулся темы «Блок и музыка». Как известно, на протяжении всей жизни поэт проявлял к ней большой интерес. Например, он вспоминал о том, какое сильное впечатление на него могла произвести песня, которую между делом пели крестьяне.Концерт прошел на одном дыхании. Исполнители Лев Рябец, Римма Хакимуллина и Ольга Михайлова читали стихи Блока и исполняли музыкальные  произведения Георгия Свиридова, казанского композитора Марины Шишкаревой, а также русские народные песни. Участниками концерта в основном были пожилые зрители, многие из которых стали постоянными участниками творческих вечеров, постоянно проводимых в этом музее.
КВ
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