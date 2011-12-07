В музее Боратынского звучали музыкальные стихи Блока

Ведущий программы, сотрудник музея Алексей Гомазков, вначале коснулся темы «Блок и музыка». Как известно, на протяжении всей жизни поэт проявлял к ней большой интерес. Например, он вспоминал о том, какое сильное впечатление на него могла произвести песня, которую между делом пели крестьяне.Концерт прошел на одном дыхании. Исполнители Лев Рябец, Римма Хакимуллина и Ольга Михайлова читали стихи Блока и исполняли музыкальные произведения Георгия Свиридова, казанского композитора Марины Шишкаревой, а также русские народные песни. Участниками концерта в основном были пожилые зрители, многие из которых стали постоянными участниками творческих вечеров, постоянно проводимых в этом музее.