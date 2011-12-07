Антикоррупционную экспертизу в РТ проводят около 100 специалистов

В преддверии этого события об общественном контроле за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления рассказали в ходе пресс-конференции главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской, председатель комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю Артур Мустаев и председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова.

Стратегия антикоррупционной политики в Татарстане была утверждена в 2005 году, годом позже появился закон, направленный на борьбу с коррупцией.

— Многие считают, что борьба с коррупцией — это разоблачения, громкие уголовные дела, — поделился Александр Лохотской. — Хочу отметить, что это лишь один из аспектов антикоррупционной работы. Если мы посмотрим на те государства, которые занимают верхние строчки соответствующих рейтингов, то увидим, что основной упор делается на профилактику коррупции, причем с широким привлечением общественных организаций и гражданского общества.

Одним из важных каналов обратной связи власти и населения является система «Народный контроль», с помощью которой татарстанцы могут в том числе сообщать и о случаях коррупции.

В республике действует институт независимой антикоррупционной экспертизы. Все нормативные акты, издаваемые в Татарстане, в обязательном порядке проходят экспертизу. Эту деятельность в стране осуществляют более 2500 специалистов, из которых около 100 работают в Татарстане.

Контроль в сфере коррупции в республике также осуществляется Общественной палатой РТ. В частности, в Татарстане работает горячая линия, по телефону которой жители республики могут сообщать о проявлениях коррупции. По словам Артура Мустаева, Общественная палата проверяет каждое обращение от населения.

— К нам один раз поступил звонок, где были озвучены конкретные факты по вымогательству и взяткам, — рассказал он. — Тут же было заведено уголовное дело, этот врач был отстранен от работы.

Взаимодействие молодых татарстанцев и власти в сфере борьбы с коррупцией обеспечивает Молодежное правительство Татарстана.

— Мы очень много общаемся с молодежью в разных отраслях, в том числе с сельской и работающей молодежью, молодыми семьями, — поделилась Алла Абросимова. — Выезжаем в муниципалитеты, мониторим соцсети. Сегодня среди молодежи есть четкий запрос на социальную справедливость: достижение гласности, прозрачности и открытости всех институтов как государственного, так и частного сектора. Молодежь Татарстана продвинулась далеко вперед и готова задавать неудобные вопросы, актуализировать повестку.