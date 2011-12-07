Из-за долга по кредитам жительница Менделеевска лишилась внедорожника

Судебные приставы изъяли автомобиль у неплательщицы долгов из Менделеевска.

По словам главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилии Халимовой, женщина оформила кредит под залог Land Rover, однако платить его не стала. Пока она скрывалась, долг перед банком превысил 1,4 млн рублей.

Обнаружили внедорожник должницы, остановив иномарку на улице города. Тогда за рулем авто находился ее супруг. Затем машину арестовали и отправили на штрафстоянку.