Полиция РТ задержала пару, организовавшую бизнес по обналичиванию средств.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, за свои услуги 32-летний казанец и 26-летняя женщина брали 12% от каждой сделки, что за два года принесло паре около 6 млн рублей.

В ходе обыска сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ изъяли у мошенников финансовые документы, 135 банковских карт и печати 47 различных организаций.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.