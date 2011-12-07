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Полиция РТ задержала пару, организовавшую бизнес по обналичиванию средств.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, за свои услуги 32-летний казанец и 26-летняя женщина брали 12% от каждой сделки, что за два года принесло паре около 6 млн рублей.
В ходе обыска сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ изъяли у мошенников финансовые документы, 135 банковских карт и печати 47 различных организаций.
Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.