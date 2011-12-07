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Татарстанцев приглашают принять участие в правовом диктанте

Оценка правовой грамотности населения пройдет с 3 по 10 декабря.

Татарстанцев приглашают принять участие в IV Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, сообщают организаторы.

«С 3 по 10 декабря 2020 года в целях оценки правовой грамотности населения пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант», — отмечается в сообщении.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня юриста.

В основные задачи Диктанта входит повышение мотивации различных слоев населения к изучению права.

Диктант пройдет, а режиме «онлайн» на сайте юрдиктант.рф.

КВ
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