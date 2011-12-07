Татарстанцев приглашают принять участие в правовом диктанте

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Татарстанцев приглашают принять участие в IV Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, сообщают организаторы.
«С 3 по 10 декабря 2020 года в целях оценки правовой грамотности населения пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант», — отмечается в сообщении.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня юриста.
В основные задачи Диктанта входит повышение мотивации различных слоев населения к изучению права.
Диктант пройдет, а режиме «онлайн» на сайте юрдиктант.рф.