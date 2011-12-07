Тест для победы над ВИЧ

Понедельник, 12.30. На улице Баумана вижу красиво оформленную машину и баннер «Тест для победы». Две девушки в ярко-красных плащах и масках любезно предлагают мне пройти тест на ВИЧ: «Вам нужно всего лишь сдать кровь из пальца». Отвечаю, что мне 62 года. И надо ли в таком возрасте сдавать анализы, если давно живу одна? Ответ медсестры удивляет:

— Вирус иммунодефицита человека может существовать в организме очень долго и не проявлять себя. А симптомы могут быть разные.

Соглашаюсь всего лишь посидеть в автомобиле, понаблюдать и собрать информацию об акции. Девушки поясняют, что с 27 ноября в ПФО проходит масштабная кампания по борьбе с ВИЧ «Тест для победы». Специалисты в тест-мобилях протестируют на ВИЧ всех желающих в трех городах Татарстана, а затем отправятся по населенным пунктам 9 регионов Приволжского федерального округа. Наблюдая за медсестрой, берущей анализы, думаю о том, сколько судеб может разрушиться от ее фразы: «У вас положительный анализ на ВИЧ»…

Спрашиваю, почему желающих так мало? Девушки отвечают, что люди приходят к ним постоянно, но днем очереди нет. А вот вечером после окончания работы и учебы народу становится больше. И на прощание вручают мне презерватив.

КОММЕНТАРИЙ гендиректора автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» (АБНО «Новый век») Лилии Таишевой:

— Ежедневно через наш тест-мобиль проходит 40 — 50 человек. В планах — охватить самые отдаленные уголки Татарстана и регионов Приволжского федерального округа. Есть выявленные, но наша цель — не столько выявление ВИЧ-положительных, сколько консультирование населения о проблемах этой инфекции. Тестирование проводится строго анонимно. Тест-мобили будут выезжать в населенные пункты ПФО до конца 2021 года. Всего планируется 540 выездов, по 36 в месяц. Средний возраст тех, у кого выявляется ВИЧ, от 40 лет. Молодежь сейчас более ответственно относится к своему здоровью. В итоге ВИЧ стал проблемой людей среднего возраста.

Напоминаю методы профилактики этого заболевания. Во-первых, нужно регулярно обследоваться на ВИЧ. Причем проверяться следует абсолютно всем. Это как проходить диспансеризацию и ответственно относиться к своему здоровью. Сейчас ВИЧ — проблема, как мы говорим, социализированного среднего класса. Чаще всего вирус иммунодефицита выявляют у людей в возрасте от 30 до 50 лет — таких 71% от общего числа.

Во-вторых, основные методы защиты всем известны. Это презерватив, избегание случайных сексуальных контактов и использование личных предметов гигиены. Также избегание контакта с чужой кровью и использование одноразовых стерильных медицинских инструментов при нанесении татуировок или проведении других манипуляций, нарушающих целостность кожных покровов.

Автор: Илюся ГАЗИЗОВА