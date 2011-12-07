Тестовую партию вакцины от коронавируса в Татарстане получат не все добровольцы

Тестовую партию вакцин от коронавируса в Татарстане получат не все добровольцы. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Заведующая эпидемиологическим отделом 7-й горбольницы Казани Наталья Шайхразиева отметила, что вакцины «ЭпиВакКорона» прибыли еще в конце ноября, на республику выделено всего 500 штук. При этом группа людей, отобранная для ее прививания, состоит из 650 добровольцев.

Это говорит о том, что пройти вакцинацию смогут не все. Для этого будет проведено тщательное обследование. Шайхразиева добавила, что отсеяны будут примерно 40%, поскольку они либо уже переболели коронавирусной инфекцией, либо у них есть какие-либо противопоказания.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что учителя и работники Роспотребнадзора из РТ получат тестовую партию вакцины от COVID-19.