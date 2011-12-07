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УФСС РТ: Льготники из РТ отказываются от путевок в санаторий из-за коронавируса

Около 41,5 тыс. татарстанцев стоят в очереди за путевками в санатории.

В Татарстане около 41,5 тыс. человек стоят в очереди на санаторно-курортное лечение, сообщил управляющий региональным отделением ФСС России по РТ Павел Лоханов.

Он уточнил, что ФСС по РТ приобрел около 7 тыс. путевок в этом году и заключил 53 госконтракта с санаториями Татарстана и других регионов. Однако осенью льготники массово начали отказываться от путевок.

«Осенью, когда началась вторая волна пандемии, мы столкнулись с массовым отказом льготников ехать в санаторно-курортные учреждения, потому что люди боялись заразиться коронавирусной инфекцией», — пояснил Лоханов.

Он также отметил, что с 28 марта по 1 июля деятельность санаториев и пансионатов была приостановлена, что также внесло «определенные сложности с предоставлением санаторно-курортного лечения».

КВ
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