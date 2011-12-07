В аэропорту Казани задержали местную студентку, прибывшую из Турции с запрещенной книгой

В международном аэропорту Казани задержали местную студентку, прибывшую из Турции с экстремистской книгой.

Как сообщила пресс-служба республиканской таможни, 22-летняя студентка прилетела из Стамбула, но не с пустыми руками, а с книгой. Позже выяснилось, что эта литература входит в федеральный список экстремистских материалов и ввоз таковой на территорию страны запрещен.

Как пояснила девушка, так она хотела изучить религию и не знала, что книга является запрещенной. В результате на нее составили протокол об административном правонарушении, а покупку изъяли.