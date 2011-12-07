В Казани уже готовятся к Рождеству Христову

Лютеране Казани собрались в минувшее воскресенье в кирхе г. Казани, чтобы вместе на праздничном богослужении встретить начало

поста и нового церковного года.

Адвентом (в переводе с латинского adventus означает «пришествие») называется четырехнедельный период, предшествующий празднику Рождества Христова. Поскольку западно-христианский мир встречает Рождество в соответствии с григорианским календарем 25 декабря, в этом году обратный отсчет установил, что начало Адвента, первое допраздничное воскресенье из четырех, приходится на 29 ноября.

В этот день на богослужении в казанской кирхе в еловом венке Адвента зажгли первую свечу, символизирующую первую неделю поста. Каждое последующее из четырех воскресений на венке будет добавляться еще одна свеча, и в конце Адвента о предстоящем Рождестве Христовом возвестят уже четыре большие праздничные свечи. Таким образом эта древняя традиция напоминает верующим, что с приближающимся праздником Рождества Христова в мире становится все светлее и светлее. А пастор казанской кирхи Давид Горн в своей проповеди напомнил прихожанам, пришедшим на богослужение, о необходимости духовного очищения в преддверии великого праздника.

- Время Адвента, этот период подготовки к предстоящему Рождеству Христову, дается нам для размышлений о нашей жизни, поступках, которые мы совершаем. Это время наполнить сердце светлыми чувствами и любовью, благодарностью к ближним. Главное - сохранить эту чистоту души возможно дольше и твердо верить в благодатный промысел Божий для каждого из нас.

После завершения богослужения верующих с предстоящим праздником поздравили и участники детского коллектива молодежного объединения Perlenkette под руководством Марты Галицкой при Немецком Доме Республики Татарстан. Они исполнили для прихожан несколько песен на немецком языке, в том числе и знаменитый немецкий рождественский гимн «Танненбаум» (в переводе с немецкого «Елочка») - аналог российской детской песенки про зеленую красавицу.

Кстати, в Немецком Доме в сентябре традиционно возобновилась работа различных кружков - таких как изучение немецкого языка, рукоделие, танцы. Например, в минувшее воскресенье состоялись занятия по изучению

разговорного языка, организованные для всех желающих. Вот что об этом

рассказала ведущая клуба общения PlanderHaus Анна Деттерер:

- Мы собираемся по воскресеньям и берем различные темы для обсуждения - на немецком языке, разумеется. В следующий выходной такое занятие сделаем выездным - проведем встречу в книжном магазине, и темой беседы на этот раз станет литература Германии.

Также традиционно по воскресеньям в казанской кирхе возобновились и органные концерты, ведь здесь в свое время установили мощный орган, уступающий по объему и красоте звучания лишь органу в Большом концертном зале им. С.Сайдашева.

Так что многонациональная культурная жизнь в Казани, несмотря на пандемию, продолжается. Конечно, и в казанской кирхе, и в Немецком Доме РТ строго соблюдают необходимые санитарные нормы при посещении мероприятий.

А тем временем, несмотря на все трудности нынешнего года, радость предстоящего Рождества Христова уже зажглась в сердцах христиан Казани первой свечой Адвента.

Кстати

В Европе к празднику Рождества Христова в христианских семьях принято устанавливать специальный рождественский календарь-домик для детей. Он показывает количество дней Адвента и заканчивается 24 декабря, в сочельник по григорианскому календарю.

По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися окошками на каждый день, где в каждой ячейке подарок для ребенка. Это может быть конфета, шоколадка, фигурка, записка с пожеланиями, молитвой или цитатой из Писания, а также другие подарки.

В Немецком Доме Республики Татарстан также соблюдают эту традицию. Календарь, сделанный своими руками, представила участница молодежного клуба НД РТ Perlenkette Наталья Романова (Барт).