В Международный день инвалидов проведут тотальный тест «Доступная среда»

Завтра, 3 декабря, татарстанцы смогут проверить или повысить свои знания о проблемах и потребностях людей с ограниченными возможностями и об этике общения с ними.

Онлайн-акция «Доступная среда» проводится для всех желающих, в том числе и для учащихся. Стартует она в 8:30 для школьников и в 10:00 для взрослых. Для участия необходима предварительная регистрация.

Отмечается, что в 2019 году участие в тесте приняли больше 14 тысяч человек из 72 субъектов страны.