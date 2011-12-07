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В Международный день инвалидов проведут тотальный тест «Доступная среда»

Общественная акция на тему организации доступной среды и навыков инклюзивного общения состоится уже завтра.

Завтра, 3 декабря, татарстанцы смогут проверить или повысить свои знания о проблемах и потребностях людей с ограниченными возможностями и об этике общения с ними.

Онлайн-акция «Доступная среда» проводится для всех желающих, в том числе и для учащихся. Стартует она в 8:30 для школьников и в 10:00 для взрослых. Для участия необходима предварительная регистрация.

Отмечается, что в 2019 году участие в тесте приняли больше 14 тысяч человек из 72 субъектов страны.

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