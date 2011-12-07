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В Татарстане по нацпроекту за год отремонтировали 255 км дорог

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» потрачено 8,3 млрд рублей.

В Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировали 254,6 км дорог, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Татарстан по национальному проекту к 2024 году должен увеличить долю дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, до 85%, региональных дорог — до 50%. Мы завершаем год по региональным дорогам с показателем 47,7%. По трем агломерациям уже достигнуто 82%», — уточнил Ханифов.

С 2019 года нацпроект реализуется на региональной сети, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. Всего за два года отремонтировали 271 дорожный объект протяженностью 460,4 км.

В этом году отремонтировано 39 участков региональных дорог длиной 64,9 км. Также отремонтировали 36 дорожных объектов протяженностью 106,2 км Казанской агломерации, 19 объектов длиной 77,8 км Набережночелнинской агломерации, а также 5,7 км Нижнекамской агломерации. 

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