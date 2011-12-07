Жаворонков: Педагоги могут создать риски распространения инфекций, не переодеваясь после работы

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что педагоги, приходя домой в той же форме, в которой работали в школе, создают дополнительные риски распространения вирусных инфекций.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он пояснил, что это не говорит о том, что нужно вводить отдельную форму. В ведомстве понимают, в условиях, в которых работают учителя, не всегда можно это сделать. Тем не менее, нельзя забывать и об общих мерах предосторожности – соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.