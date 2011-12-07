Житель Татарстана упал без сил в лесу и вызвал спасателей

Житель Татарстана упал без сил в лесу в снег и попросил о помощи спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина обратился на номер экстренных служб 1 декабря в 14.03. Он рассказал, что находится около деревни Средний Кукмор. Около 13 часов он поднялся на гору, однако на обратном пути силы его покинули, он упал в снег и начал замерзать.

На место прибыли спасатели, который нашли мужчину по следам от дома. Татарстанец уже начал засыпать в снегу от переохлаждения.

Спасатели напоили пострадавшего горячим чаем, посадили в авто, обогрели и отвезли домой, где его встретила жена.