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Как питон Яша признался «Казанским ведомостям» в любви

То, что в канун Нового года к нам в редакцию приедет необычный гость, обсуждали с самого утра. Коллеги волновались, то и дело подбегали к окну: «Ну где же он? Почему опаздывает? Правда, не кусается? А потрогать его можно? Я, пожалуй, не решусь!» - сыпались реплики. Вопросы прервало короткое сообщение: «Наша змея попала в пробку!» И все мы с еще большим нетерпением стали ждать к нам в гости главного символа года - питона Яшу.

Питон или удав?

Яша и любимый

Яша и привычки

Яша и Новый год

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