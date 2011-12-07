Объявлен прием заявок на гранты Президента России для господдержки молодых ученых

Начался прием заявок на право получения в 2019 году грантов Президента России для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук и докторов наук. Об этом сообщает Минобразования РТ.В конкурсах могут участвовать российские научные или образовательные организации, а также организации, которые осуществляют производство научно-технической продукции, за исключением казенных учреждений, имеющих трудовые отношения с молодыми российскими учеными — кандидатами наук (докторами наук).Заявки принимаются с 25 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в электронном виде на сайте Совета по грантам Президента РФ: https://grants.extech.ru/.