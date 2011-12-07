В Татарстане 4 января ожидаются метель и снежные заносы на дорогах

Завтра, 4 января, на территории Татарстана и в столице республики местами ожидаются метель и снежные заносы на дорогах, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.Кроме того, ночью с 3 на 4 января, а также утром в некоторых районах синоптики прогнозируют туман. В других районах ночью и днем ожидается метель, сильный снег, а на дорогах — снежные заносы.Столбик термометра в ночное и утреннее время может опуститься до минус 13 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов.